Две женщины погибли в ДТП в Татарстане

Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане. В результате ДТП погибли две женщины и пострадали двое детей.

Как сообщили РИА Новости в региональном МВД, столкновение произошло на 66 км трассы Чистополь — Нижнекамск. Водитель Skoda Octavia по неясным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107. Две пассажирки российского автомобиля погибли. Также пострадали двое детей, ехавших в Scoda.

Все погибшие и пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии

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