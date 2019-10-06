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Две женщины погибли в ДТП в Татарстане 

News.ru 6 октября 2019
Две женщины погибли в ДТП в Татарстане
Фото: News.ru
Два легковых автомобиля столкнулись в Татарстане. В результате ДТП погибли две женщины и пострадали двое детей.
Как сообщили РИА Новости в региональном МВД, столкновение произошло на 66 км трассы Чистополь — Нижнекамск. Водитель Skoda Octavia по неясным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107. Две пассажирки российского автомобиля погибли. Также пострадали двое детей, ехавших в Scoda.
Все погибшие и пострадавшие были пристёгнуты ремнями безопасности. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии
Ранее News.ru сообщал о дорожно-транспортном происшествии в Нижегородской области. Около села Паново-Осаново перевернулся автобус с туристами. 20 человек были госпитализированы.
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ДТП , Skoda Octavia , Skoda , МВД
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