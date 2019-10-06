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На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу зрителей 

РИА Новости 6 октября 2019
На Украине гоночный автомобиль влетел в толпу
Фото: кадр видео
В Черкассах гоночный автомобиль въехал в толпу во время заезда, сообщает издание "Про все".
Очевидцы сняли инцидент на видео. На опубликованных кадрах видно, как машину занесло на трассе, и она резко съехала на обочину. От удара один человек подлетел в воздух на несколько метров. Им оказался 31-летний мужчина, его госпитализировали с тяжелыми травмами.
Трасса изначально была плохо подготовлена к заезду. Городской совет, проводивший соревнования, не посоветовался с полицией насчет правил безопасности на мероприятии.
Еще до начала гонок на треке у участников возникли проблемы. Одну машину развернуло на скользком асфальте, другое авто потеряло колесо.
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