Как утопить автомобиль с помощью навигатора

Водитель утопил фургон, потому что безрассудно доверял навигатору

Коммунальщики из английского города Рипон оказались заблокированы в служебном автомобиле, после того как водитель решил срезать дорогу по спутниковому навигатору. Из-за дождей река вышла из берегов, и неглубокий брод превратился в непроходимый участок дороги — бортовой Ford Transit заглох, а очевидцам пришлось вызывать спасателей.

Без вмешательства полиции и пожарных двое мужчин и бульдог не могли покинуть салон — по оценкам спасателей максимальная скорость водяного потока была свыше 110 километров в час. Аварийные службы отметили, что если бы Transit погрузился в воду ещё на 60 сантиметров, его бы смыло, и он ушёл под воду вместе с кабиной.

Спасённый пассажир грузовика рассказал прессе, что навигатор не ошибся: в этом месте действительно есть брод, однако перед въездом на опасный участок установлен знак, предупреждающий водителей, что иногда дорога может быть непроходима из-за слишком высокого уровня воды.

Пожарной команде Рипона пришлось задействовать лебёдку, чтобы вытащить машину из ловушки. Спасатели назвали действия водителя фургона «невероятно глупыми». Пассажир «Транзита» солидарен с этой оценкой и заявил в интервью газете Mirror, что «всё могло закончиться гораздо хуже».

Несмотря на водные процедуры, грузовик серьёзных повреждений не получил: автомобиль уже восстановлен и продолжает работу.