В Петербурге автомобиль врезался в остановку 

Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 23.30 6 октября водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил столкновение с автомобилем Kia с последующим выездом на остановку общественного транспорта и наездом на двух пешеходов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, погибла пожилая женщина, другая получила тяжелые травмы.
Проводится проверка.