Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге автомобиль врезался в остановку 

РИА Новости + ещё 7 19 часов назад
В Петербурге автомобиль врезался в остановку
Фото: РИА Новости
Одна женщина погибла, другая пострадала при наезде на остановку общественного транспорта автомобиля Ford Mondeo на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
"Около 23.30 6 октября водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, совершил столкновение с автомобилем Kia с последующим выездом на остановку общественного транспорта и наездом на двух пешеходов", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, погибла пожилая женщина, другая получила тяжелые травмы.
Проводится проверка.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
Последние новости
После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением После новостей о смерти Заворотнюк ее директор выступил с обращением Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Раскрыты страшные детали казни детей в годы войны Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Ford Mondeo , Kia , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение