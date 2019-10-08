На Рязанском проспекте сбили пешехода

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины и пешехода произошло в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД РФ.

«В районе дома 99 по Рязанскому проспекту водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину, который, предварительно, переходил проезжую часть в неположенном месте», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.