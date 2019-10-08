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На Рязанском проспекте сбили пешехода 

Управа района Выхино-Жулебино + ещё 2 12 часов назад
На Рязанском проспекте сбили пешехода
Фото: РИА Новости
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины и пешехода произошло в районе Выхино-Жулебино. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД РФ.
«В районе дома 99 по Рязанскому проспекту водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину, который, предварительно, переходил проезжую часть в неположенном месте», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что пострадавший госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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