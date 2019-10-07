Крупное ДТП произошло на Киевском шоссе

На Киевском шоссе в Москве столкнулись четыре автомобиля

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве, одна из машин после столкновения загорелась. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На 37-м километре Киевского шоссе в Москве в сторону области столкнулись четыре автомобиля. После инцидента одна машина загорелась", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате ДТП пострадали два человека, от госпитализации они отказались.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако не уточнили подробности.