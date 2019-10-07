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В столице Азербайджана 11 человек пострадали в ДТП 

RT на русском + ещё 3 19 часов назад
В Баку 11 человек пострадали в ДТП
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 11 человек пострадали в результате аварии, которая произошла в Баку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанский Минздрав.
«На дороге Гала-Пираллахи произошла авария. Бригады скорой помощи доставили в больницу №3 11 человек с травмами различной степени тяжести», — указали ведомстве.
Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
Ранее в Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.
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