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В Твери беременная женщина-водитель попала в аварию 

tvernews.ru 19 часов назад
В Твери беременная женщина-водитель попала в аварию
Фото: tvernews.ru
7 октября около 08:20 на улице Советской возле дома 1 в Твери столкнулись две иномарки. Виновный водитель — беременная женщина. Как сообщают в УГИБДД по Тверской области, женщина-водитель на автомобиле "Ford", поворачивая с моста в сторону обелиска, въехала в попутный "Hyundai Santa Fe", который притормозил, пропуская других участников движения. Как стало известно ТИА, беременная женщина получила травмы, её экстренно госпитализировали.
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ДТП , Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Santa Fe , Ford
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