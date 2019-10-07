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Причиной крупного ДТП с пассажирским автобусом в Самаре могло стать агрессивное вождение 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Названа причина крупного ДТП в Самаре
Фото: РИА "ФедералПресс"
По уточненным данным, после крупного ДТП, произошедшего в Самаре утром 6 октября, госпитализировано шесть человек. Ранее Центр управления кризисными ситуациями регионального ГУ МЧС сообщал о пяти попавших в больницу. По сообщению пресс-службы минздрава самарской области, еще один пострадавший обратился к поликлинику позже и был также госпитализирован. Всего, по данным МЧС, пострадало 15 человек, 9 из них получили помощь амбулаторно. Детей и подростков среди них нет.
На сайте прокуратуры Самарской области сообщается, что по данному происшествию ведется проверка.
Компания-перевозчик в соцсетях принесла извинения пассажирам и высказала свою версию произошедшего. По их мнению, причиной аварии стала агрессивная манера вождения водителя легкового автомобиля, подрезавшего автобус.
Напомним, что рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту No 41, попал в ДТП утром, в воскресенье. В салоне находилось 30 человек. Погибших в результате ДТП нет.
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ДТП , Минздрав РФ , МЧС
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