Названа причина крупного ДТП в Самаре

Причиной крупного ДТП с пассажирским автобусом в Самаре могло стать агрессивное вождение

По уточненным данным, после крупного ДТП, произошедшего в Самаре утром 6 октября, госпитализировано шесть человек. Ранее Центр управления кризисными ситуациями регионального ГУ МЧС сообщал о пяти попавших в больницу. По сообщению пресс-службы минздрава самарской области, еще один пострадавший обратился к поликлинику позже и был также госпитализирован. Всего, по данным МЧС, пострадало 15 человек, 9 из них получили помощь амбулаторно. Детей и подростков среди них нет.

На сайте прокуратуры Самарской области сообщается, что по данному происшествию ведется проверка.

Компания-перевозчик в соцсетях принесла извинения пассажирам и высказала свою версию произошедшего. По их мнению, причиной аварии стала агрессивная манера вождения водителя легкового автомобиля, подрезавшего автобус.

Напомним, что рейсовый автобус «МАЗ», следовавший по маршруту No 41, попал в ДТП утром, в воскресенье. В салоне находилось 30 человек. Погибших в результате ДТП нет.