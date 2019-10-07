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Автомобиль с людьми загорелся в результате крупного ДТП в Москве 

News.ru + ещё 7 18 часов назад
Автомобиль с людьми загорелся в Москве
Фото: РИА Новости
Авария произошла на 37-м км Киевского шоссе. Об этом News.ru сообщил источник в оперативных службах.
Там столкнулись сразу пять машин. В результате пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались. На месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.
Ранее News.ru писал, что два легковых автомобиля столкнулись на 66-м км трассы Чистополь — Нижнекамск в Татарстане. В результате ДТП две пассажирки погибли. Также пострадали двое детей. Все они были пристёгнуты ремнями безопасности.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Авария на Киевском шоссе
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