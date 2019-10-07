В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП

Два сотрудника полиции погибли в ДТП в результате опрокидывания автомобиля в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Отмечается, что находившийся в отпуске полицейский не справился с управлением личной машины.

"На 863-м километре федеральной автодороги "Кавказ" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два сотрудника полиции. В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте 31-летний водитель и его 25-летний пассажир", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Отмечается, что погибшие были сотрудниками полиции ОМВД России по прикаспийскому городу Избербаш.