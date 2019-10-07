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Число пострадавших в ДТП в Ленинградской области выросло до девяти 

ТАСС 15 часов назад
Возросло число пострадавших в ДТП в Ленинградской области
Фото: ТАСС
Число пострадавших в ДТП с ехавшим из Таллина микроавтобусом Volkswagen Caravelle, который опрокинулся в кювет на трассе в Ленинградской области, выросло до девяти человек, из них трое госпитализированы, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Ранее источник ТАСС сообщал о шести пострадавших.
"Всего пострадавших девять вместе с водителем. Мужчина 1988 года рождения, мужчина 1991 года рождения и женщина 1990 года рождения госпитализированы с травмами средней степени тяжести, остальные пассажиры получили медицинскую помощь на месте", — отметили в ведомстве.
При этом в пресс-службе областного правительства ТАСС сообщили, что госпитализированные не получили серьезных травм.
В ГИБДД также уточнили, что авария произошла на 90-м километре федеральной трассы "Нарва". Перед опрокидыванием автобус врезался в дерево. По факту инцидента ведомство проводит проверку. Каким маршрутом следовал автобус, в ГИБДД не уточнили.
Авария произошла рано утром в понедельник в Волосовском районе Ленинградской области. Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что автобус принадлежал частному лицу и ехал из Таллина.
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Комментарии
ДТП , Volkswagen Caravelle , Volkswagen , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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