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В ДТП в Саратове пострадала девушка-байкер 

АиФ 14 часов назад
В ДТП в Саратове пострадала девушка-байкер
Фото: РИА Новости
В вечернее время 6 октября в Саратове автомобилист допустил столкновение с девушкой-байкером. Об этом «АиФ-Саратов» сообщили в пресс-службе ГИБДД области.
По информации ведомства, ДТП произошло возле дома №8 по улице Усть-Курдюмской — водитель автомобиля Toyota врезался в мотоцикл Kawasaki под управлением 21-летней девушки.
В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести и прибывшие на место аварии медики приняли решение о ее госпитализации в медицинское учреждение.
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ДТП , Toyota
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