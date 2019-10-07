В ДТП в Саратове пострадала девушка-байкер

В вечернее время 6 октября в Саратове автомобилист допустил столкновение с девушкой-байкером. Об этом «АиФ-Саратов» сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

По информации ведомства, ДТП произошло возле дома №8 по улице Усть-Курдюмской — водитель автомобиля Toyota врезался в мотоцикл Kawasaki под управлением 21-летней девушки.

В результате столкновения мотоциклистка получила травмы различной степени тяжести и прибывшие на место аварии медики приняли решение о ее госпитализации в медицинское учреждение.