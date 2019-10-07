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В ДТП с микроавтобусом в Туве пострадали 12 человек 

ТАСС + ещё 5 14 часов назад
Более 10 человек пострадали в ДТП в Туве
Фото: РИА Новости
Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Кызылом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
"Установлено, что 66-летний водитель транспортного средства марки SsangYong Istana из-за разгерметизации заднего колеса не справился с управлением и совершил опрокидывание. ДТП произошло на 836-м километре автодороги Р-257 "Енисей". С места происшествия в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены 12 пассажиров", — сообщили в УМВД.
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ДТП , SsangYong Istana , SsangYong , МВД , ИТАР-ТАСС
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