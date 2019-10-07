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ЧП в Москве: в тоннеле горит пассажирский автобус 

Рамблер 5 часов назад
ДТП произошло внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, сообщает РЕН ТВ.
По информации канала, одним из участников аварии стал рейсовый автобус. В результате столкновения он загорелся. Пока не известно, пострадал ли в ДТП кто-либо.
На видео с места происшествия, которое опубликовал канал, видно, что из тоннеля валит густой дым, а водители, находящиеся внутри, сдают назад в попытке покинуть тоннель.
В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству «Москва» предварительно подтвердили возгорание автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, а собеседник в экстренных службах — то, что оно возникло в результате ДТП.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций также сообщили, что на месте инцидента уже ведутся аварийно-спасательные работы.
«Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли к месту возгорания», — подчеркнули там.
ДТП , Видео , МЧС , РЕН ТВ , АГН "Москва"
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