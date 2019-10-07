ЧП в Москве: в тоннеле горит пассажирский автобус

ДТП произошло внутри Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По информации канала, одним из участников аварии стал рейсовый автобус. В результате столкновения он загорелся. Пока не известно, пострадал ли в ДТП кто-либо.

На видео с места происшествия, которое опубликовал канал, видно, что из тоннеля валит густой дым, а водители, находящиеся внутри, сдают назад в попытке покинуть тоннель.

В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС агентству «Москва» предварительно подтвердили возгорание автобуса внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, а собеседник в экстренных службах — то, что оно возникло в результате ДТП.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций также сообщили, что на месте инцидента уже ведутся аварийно-спасательные работы.