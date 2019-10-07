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Дрифт рядом с МКАД попал на видео 

Рамблер + ещё 1 13 часов назад
Беспечный ездок: дрифт рядом с МКАД попал на видео
Фото: Стоп-кадр из видео
Водители устроили дрифт на парковке «Крокус Сити Холла», а правоохранительные органы — проверку по данному факту. Об этом сообщает «Звезда».
Вчера в паблике «Павшинская пойма Online» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором два автомобиля в темное время суток дрифтуют на парковке рядом с подмосковным концертным залом. Авторы сообщества не уточнили, когда именно запись была сделана.
По данным «Звезды», в настоящее время это выясняют правоохранительные органы — они проводят проверку по факту появления видео.
В феврале на видео попал дрифт российских полицейских на служебном автомобиле. Инцидент имел место в Тюмени под так называемым «мостом влюбленных» — пешеходным через реку Тура.
Пользователи социальных сетей связали произошедшее с соревнованиями «Спецоперация Лед». Они были посвящены 300-летию полиции России, проводились между местными правоохранителями, а состоялись через несколько дней после публикации видео.
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ДТП , МВД
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