Беспечный ездок: дрифт рядом с МКАД попал на видео

Дрифт рядом с МКАД попал на видео

Водители устроили дрифт на парковке «Крокус Сити Холла», а правоохранительные органы — проверку по данному факту. Об этом сообщает «Звезда».

Вчера в паблике «Павшинская пойма Online» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором два автомобиля в темное время суток дрифтуют на парковке рядом с подмосковным концертным залом. Авторы сообщества не уточнили, когда именно запись была сделана.

По данным «Звезды», в настоящее время это выясняют правоохранительные органы — они проводят проверку по факту появления видео.

В феврале на видео попал дрифт российских полицейских на служебном автомобиле. Инцидент имел место в Тюмени под так называемым «мостом влюбленных» — пешеходным через реку Тура.

Пользователи социальных сетей связали произошедшее с соревнованиями «Спецоперация Лед». Они были посвящены 300-летию полиции России, проводились между местными правоохранителями, а состоялись через несколько дней после публикации видео.