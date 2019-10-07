Шесть человек пострадали в ДТП в Брянске

В ДТП с маршруткой в Брянске пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса маршрутного такси в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Брянской области. "В результате ДТП пострадали пять пассажиров и один водитель, четверо человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, они находятся в удовлетворительном состоянии, получили ушибы и ссадины", — уточнили ТАСС в ведомстве. Для ликвидации последствий аварии пожарно-спасательными подразделениями производился смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части. Обстоятельства инцидента уточняются.

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