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В ДТП с маршруткой в Брянске пострадали шесть человек 

ТАСС + ещё 1 13 часов назад
Шесть человек пострадали в ДТП в Брянске
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса маршрутного такси в Брянске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в ГУ МЧС по Брянской области.
"В результате ДТП пострадали пять пассажиров и один водитель, четверо человек были доставлены в больницу. По предварительным данным, они находятся в удовлетворительном состоянии, получили ушибы и ссадины", — уточнили ТАСС в ведомстве.
Для ликвидации последствий аварии пожарно-спасательными подразделениями производился смыв горюче-смазочных материалов с проезжей части. Обстоятельства инцидента уточняются.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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