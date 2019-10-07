«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться» 

1/6 В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.

Фото: Vkontakte