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«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться» 

Рамблер 12 часов назад
В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария. Из туннеля повалил густой черный дым.
В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.
1/6  В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.
Фото:
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По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.
2/6  По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.
Фото:
«Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.
3/6  «Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.
Фото:
«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться», — говорится в описании опубликованного Варламовым видео.
4/6  «Люди сдают назад, чтобы не задохнуться», — говорится в описании опубликованного Варламовым видео.
Фото:
5/6 
Фото:
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6/6 
Фото:
В Алабяно-Балтийском тоннеле под Ленинградским проспектом в Москве произошла авария, из-за которой из туннеля повалил густой черный дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, видео происшествия публикует в своем Telegram-канале блогер Илья Варламов.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание. Подробности аварии выясняются.
«Произошло загорание автобуса в Алабяно-Балтийском туннеле на севере Москвы. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС по Москве.
«Люди сдают назад, чтобы не задохнуться», — говорится в описании опубликованного Варламовым видео.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
ДТП , Фото , Илья Варламов , МЧС , Интерфакс
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