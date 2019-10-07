Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов

В Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.

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