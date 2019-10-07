Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов 

В Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.
«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению водителя автомобиля, который, по предварительным данным, совершил наезд на троих велосипедистов и скрылся с места ДТП», — приводит РИА Новости слова представителя регионального УМВД.
На месте происшествия работает следственная оперативная группа.
Ранее сообщалось, что водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребёнка в Москве, был задержан.