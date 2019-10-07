Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом 

RT на русском + ещё 17 8 часов назад
В Курске маршрутка столкнулась с большегрузом
Фото: РИА Новости
В Курске маршрутка врезалась в большегруз, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, ещё пять пострадали, сообщили в УМВД по Курской области.
«По предварительной информации, маршрутное такси въехало в стоящий большегруз. В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии», — цитирует ТАСС полицию.
Ранее в Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.
В августе Пятый канал сообщал, что в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила трёх пешеходов.
Пьяный депутат катался на авто и размышлял о России
RT на русском: последние новости
Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов СК возбудил дело по факту угона автомобиля с ребёнком в Подмосковье СК возбудил дело по факту угона автомобиля с ребёнком в Подмосковье СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы СК проверяет обстоятельства падения строительной люльки на юге Москвы
ДТП , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
Дефектную партию Lada Largus вернут в продажу
В Подмосковье появились маршрутки с крестами
В Подмосковье появились маршрутки с крестами1
Названы вредные привычки автолюбителей
Названы вредные привычки автолюбителей1
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП
В Дагестане двое полицейских погибли в ДТП1
МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров
МВД создаст реестр производителей автомобильных номеров
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
00:12
Автомобиль ЦОДД навредил сам себе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение