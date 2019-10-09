В Петербурге насмерть сбили китайского туриста

Известны подробности ДТП со сбитым китайским туристом в центре Петербурга

Известно о возбужденнии уголовного дела в отношении водителя, который сбил китайского туриста в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль на полной скорости столкнулся с иномаркой, а после отлетел в мужчину. Иностранец скончался на месте от полученных травм.

"Девятого октября… около 08.50 мск на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя", — сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что машину Toyota отбросило на тротуар, где произошел наезд на 56-летнего мужчину. В возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".