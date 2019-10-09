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Известны подробности ДТП со сбитым китайским туристом в центре Петербурга 

Аргументы Недели + ещё 5 5 часов назад
В Петербурге насмерть сбили китайского туриста
Фото: РИА Новости
Известно о возбужденнии уголовного дела в отношении водителя, который сбил китайского туриста в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль на полной скорости столкнулся с иномаркой, а после отлетел в мужчину. Иностранец скончался на месте от полученных травм.
"Девятого октября… около 08.50 мск на перекрестке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло столкновение автомобилей Toyota под управлением 53-летнего водителя и BMW под управлением 35-летнего водителя", — сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что машину Toyota отбросило на тротуар, где произошел наезд на 56-летнего мужчину. В возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал , BMW , Toyota
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