В ГИБДД назвали виновника ДТП с автобусом в Самаре

"Мы изучили данные видеорегистратора, из которых очевидно, что водителя автобуса никто не подрезал, он проявил беспечность и допустил на свободном участке улицы наезд на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору", — сказал Юрий Некрасов.

Авария произошла 6 октября. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в опору уличного освещения. По данным перевозчика, автобус якобы врезался в столб, уходя от столкновения с легковым автомобилем. В результате аварии пострадали 15 человек, 6 госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.