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В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом 

РИА Новости + ещё 1 18 часов назад
В Вологодской области иномарка протаранила бензовоз
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Согласно данным, ДТП произошло во вторник утром на 56 километре автодороги Вологда-Новая Ладога.
По предварительной версии, водитель Renault Logan, двигаясь в сторону Вологды, при обгоне не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с бензовозом, который двигался без груза. От удара легковушку отбросило в кювет, где произошло возгорание.
"В результате ДТП погибли четыре человека: водитель, женщина 1974 года рождения находилась на переднем пассажирском сидении, женщины 1972 и 1986 года рождения находились на заднем пассажирском сидении", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло во время снегопада, но трасса обработана.
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ДТП , Renault Logan , Renault , МВД
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