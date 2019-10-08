Водитель в Дагестане насмерть сбил школьницу

В Дагестане водитель сбил насмерть школьницу

Водитель в Дагестане сбил насмерть 13-летнюю школьницу и скрылся, полицейские его задержали, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике в Instagram.

ДТП произошло в понедельник вечером на 13-ом километре автодороги "Касумкент-Корчак— Сиртыч" в селении Карчаг Сулейман-Стальского района.

"Неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "ВАЗ-2114" серебристого цвета совершил наезд на 13-летнюю девочку, ученицу 8 класса. Водитель скрылся с места ДТП. От полученных тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте наезда", — говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан и доставлен в отдел полиции.