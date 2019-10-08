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В Дагестане водитель сбил насмерть школьницу 

РИА Новости 18 часов назад
Водитель в Дагестане насмерть сбил школьницу
Фото: РИА Новости
Водитель в Дагестане сбил насмерть 13-летнюю школьницу и скрылся, полицейские его задержали, сообщает во вторник пресс-служба МВД по республике в Instagram.
ДТП произошло в понедельник вечером на 13-ом километре автодороги "Касумкент-Корчак— Сиртыч" в селении Карчаг Сулейман-Стальского района.
"Неизвестный водитель, предположительно на автомобиле "ВАЗ-2114" серебристого цвета совершил наезд на 13-летнюю девочку, ученицу 8 класса. Водитель скрылся с места ДТП. От полученных тяжких телесных повреждений, несовместимых с жизнью, ребенок скончался на месте наезда", — говорится в сообщении.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
"Им оказался 34-летний житель селения Зизик С. Стальского района. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Информация предварительная", — отмечается в сообщении.
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ДТП , МВД
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