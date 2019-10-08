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Ребенок на велосипеде столкнулся с машиной на востоке Москвы 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Ребенок на велосипеде столкнулся с машиной на востоке Москвы
Фото: РИА Новости
Ребенок, ехавший на велосипеде, столкнулся с машиной на востоке Москвы, он был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в столичного управления Госавтоинспекции.
"7 октября в 08:00 в районе дома № 22 по Новокосинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на велосипедиста. Следуя в школу, восьмилетний велосипедист неожиданно выехал из-за припаркованного автофургона и совершил столкновение с автомобилем Nissan. Ребенок был доставлен в больницу", — сообщили в отделе пропаганды ведомства.
В ГИБДД напомнили, что согласно правилам дорожного движения велосипедистам младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.
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ДТП , Nissan , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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