Ребенок на велосипеде столкнулся с машиной на востоке Москвы

Ребенок, ехавший на велосипеде, столкнулся с машиной на востоке Москвы, он был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в столичного управления Госавтоинспекции "7 октября в 08:00 в районе дома № 22 по Новокосинской улице произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на велосипедиста. Следуя в школу, восьмилетний велосипедист неожиданно выехал из-за припаркованного автофургона и совершил столкновение с автомобилем Nissan. Ребенок был доставлен в больницу", — сообщили в отделе пропаганды ведомства. В ГИБДД напомнили, что согласно правилам дорожного движения велосипедистам младше 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть.

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