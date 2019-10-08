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Жительница Курска отсудила у Минобороны более 900 тыс. рублей за ДТП с бронетранспортером 

ТАСС 5 часов назад
Ленинский районный суд Курска обязал Минобороны РФ выплатить более 900 тыс. рублей женщине, чей автомобиль пострадал ДТП с бронетранспортером в феврале 2019 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба суда.
"Решением суда частично удовлетворены требования Гавловской И. В. : с Министерства обороны Российской Федерации в пользу истца взысканы денежные средства в счет причиненного ущерба в размере 864 тыс. 24 руб. 55 коп., расходы по оплате услуг эвакуатора в размере 2 тыс. руб., расходы по оплате услуг юриста в размере 10 тыс. руб., расходы по оплате услуг эксперта-техника в размере 25 тыс. руб., расходы по оплате госпошлины в размере 11 тыс. 860 руб., а всего 912 тыс. 884 руб. 55 коп. ", — говорится в сообщении.
По данным суда, ДТП с участием шести транспортных средств, в том числе бронетранспортера, произошло 27 февраля на улице Добролюбова в Курске. Бронетранспортер ехал задним ходом и врезался в стоявшие автомобили. Стоимость ремонта Volkswagen Touareg Гавловской составила более 860 тыс. рублей.
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Комментарии8
ДТП , Видео , Volkswagen Touareg , Volkswagen , Министерство обороны
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