В Москве столкнулись два трамвая

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов.

На Ивантеевской улице в Москве столкнулись два трамвая. Один из пассажиров получил серьезные ушибы.

Инцидент произошел вечером 8 октября. В ДТП попали трамваи №2 и №7, следовавшие в попутном направлении. Оба вагона получили серьезные повреждения, а пострадавший вынужден был обратиться в больницу.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов у одного из трамваев. По словам представителей Мосгортранса, за исправность всех систем отвечает сервисная компания. На предприятии пообещали привлечь организацию к изучению ДТП.