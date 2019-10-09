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В Москве столкнулись два трамвая 

ТК «Звезда» 16 часов назад
В Москве столкнулись два трамвая
Фото: ТК «Звезда»
По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов.
На Ивантеевской улице в Москве столкнулись два трамвая. Один из пассажиров получил серьезные ушибы.
Инцидент произошел вечером 8 октября. В ДТП попали трамваи №2 и №7, следовавшие в попутном направлении. Оба вагона получили серьезные повреждения, а пострадавший вынужден был обратиться в больницу.
По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов у одного из трамваев. По словам представителей Мосгортранса, за исправность всех систем отвечает сервисная компания. На предприятии пообещали привлечь организацию к изучению ДТП.
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