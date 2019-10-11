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Два серьёзных ДТП произошли на МКАД 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Два серьезных ДТП произошли на МКАД
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look
Сразу две крупные аварии случились в ночь на 11 октября на московской кольцевой автодороге.
На внешней стороне МКАД в районе 106-го километра спасателям пришлось извлекать зажатого человека из попавшего в ДТП бензовоза. На внутренней стороне 35-го километра столкнулись две легковушки, один человек госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии, передаёт источник News.ru в экстренных службах города.
Как писал News.ru ранее, крупное ДТП произошло на Дмитровском шоссе. Столкнулись семь автомобилей — три легковушки и четыре грузовика. Из-за аварии перекрыли движение по двум полосам магистрали в сторону Московской области.
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