Автомобиль протаранил реанимацию с подростком

В Балакове Hyundai протаранил реанимацию с подростком

Она была тяжело больна.

В Балаково поздно вечером на улице Факел Социализма, 2 у гостиницы «Салют» Hyundai не поделил дорогу со «скорой помощью». По словам очевидцев, иномарка столкнулась с реанимацией, которая ехала с включенным проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке.

В результате происшествия пострадавших нет, а обстоятельства теперь выясняют специалисты.

Информацию о ДТП опубликовали в группе «На дорогах Балаково | #CAR 64» свидетели. Неравнодушные жители сразу отреагировали на ситуацию.

— Такие люди думают, что их не коснется. Всему свое время, остановитесь, пока не поздно, — пишет Наталья Данилина.