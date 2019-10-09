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В Балакове Hyundai протаранил реанимацию с подростком 

Новости Саратова 6 часов назад
Автомобиль протаранил реанимацию с подростком
Фото: РИА Новости
Она была тяжело больна.
В Балаково поздно вечером на улице Факел Социализма, 2 у гостиницы «Салют» Hyundai не поделил дорогу со «скорой помощью». По словам очевидцев, иномарка столкнулась с реанимацией, которая ехала с включенным проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке.
В результате происшествия пострадавших нет, а обстоятельства теперь выясняют специалисты.
Информацию о ДТП опубликовали в группе «На дорогах Балаково | #CAR 64» свидетели. Неравнодушные жители сразу отреагировали на ситуацию.
— Такие люди думают, что их не коснется. Всему свое время, остановитесь, пока не поздно, — пишет Наталья Данилина.
— Какая разница на зеленый он двигался или на красный, в любом случае он должен был пропустить «скорую», — соглашается Роман Ахметов.
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ДТП , Hyundai , Наталья Данилина
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