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ГИБДД Ленобласти ищет свидетелей смертельной аварии с фурой 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
ГИБДД Ленобласти ищет свидетелей смертельной аварии
Фото: ТАСС
В среду, 9 октября, сотрудники ГИБДД объявили о поиске свидетелей страшной аварии во Всеволожском районе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту столкновения, в котором погибли трое, возбудили уголовное дело.
Напомним, накануне, 8 октября, на 250 километре автодороги «Магистральная» столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и иномарка Mitsubishi. Трое мужчин из легковушки скончались на месте.
На данный момент возбуждено уголовное дело по части 5 статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»).
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ДТП , Mitsubishi , ГИБДД
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