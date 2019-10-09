ГИБДД Ленобласти ищет свидетелей смертельной аварии с фурой

В среду, 9 октября, сотрудники ГИБДД объявили о поиске свидетелей страшной аварии во Всеволожском районе. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту столкновения, в котором погибли трое, возбудили уголовное дело.

Напомним, накануне, 8 октября, на 250 километре автодороги «Магистральная» столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и иномарка Mitsubishi . Трое мужчин из легковушки скончались на месте.

На данный момент возбуждено уголовное дело по части 5 статьи УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц»).