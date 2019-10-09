В России 130-тонный БелАЗ столкнулся со 180-тонным тепловозом

Тепловоз и БелАЗ столкнулись на железнодорожном переезде в городе Мыски Кемеровской области. Очевидцы сделали фотографии на месте инцидента, они опубликованы на портале «За городом».

Автор поста указала, что ДТП произошло по вине водителя 130-тонного самосвала, который не заметил 180-тонный тепловоз. По ее словам, в этот раз исход столкновения получился «нетривиальным», потому что тепловоз «проиграл».

В результате аварии у БелАЗа вырвало подвеску, сломалась балка. Он сможет выйти на маршрут после покраски и небольшого ремонта. О повреждениях поезда не сообщается, но на снимках видно, что оба транспортных средства помяли друг друга, и у тепловоза вмятины заметнее.

1 июня в Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик. В результате автомобиль и один из вагонов загорелись, водитель грузовой машины получил травмы и был госпитализирован.