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Очевидцы: на шоссе Космонавтов в Перми автобус въехал в людей 

АиФ Пермь + ещё 3 4 часа назад
В Перми автобус въехал в людей
Фото: РИА Новости
В Перми произошло ДТП с автобусом, следующим по маршруту №59. Как сообщили очевидцы происшедшего, инцидент случился на шоссе Космонавтов вечером 11 октября.
На перекрёстке с улицей Столбовой автобус въехал в людей на пешеходном переходе. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, пожарные и экипаж ГИБДД.
«Один человек сейчас лежит прямо под автобусом, возможно автобус по нему проехал. В машинах скорой помощи ещё люди. Очевидно, это другие пострадавшие», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия.
Подробности ДТП уточняются.
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ДТП , ГИБДД
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