Очевидцы: на шоссе Космонавтов в Перми автобус въехал в людей

В Перми произошло ДТП с автобусом, следующим по маршруту №59. Как сообщили очевидцы происшедшего, инцидент случился на шоссе Космонавтов вечером 11 октября.

На перекрёстке с улицей Столбовой автобус въехал в людей на пешеходном переходе. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, спасатели, пожарные и экипаж ГИБДД

«Один человек сейчас лежит прямо под автобусом, возможно автобус по нему проехал. В машинах скорой помощи ещё люди. Очевидно, это другие пострадавшие», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия.

Подробности ДТП уточняются.