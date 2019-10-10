В Башкирии произошла смертельная авария с микроавтобусом 

В Башкирии произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса Renault Master, сообщает Mkset.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.
В результате лобового столкновения, которое случилось в Байгильдино Нуримановского района Башкирии, погиб водитель легкового автомобиля. Шестеро пассажиров микроавтобуса были госпитализированы с различными травмами.
Как отмечает издание, на место происшествия выехало семь единиц техники и 15 человек личного состава. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Накануне РИА «Восток-Медиа» сообщило, что на автодороге А-370 в Приморье столкнулось два автомобиля, в результате чего погиб один человек.