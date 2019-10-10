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Четверо граждан Белоруссии погибли в ДТП в Калужской области 

Национальная Служба Новостей + ещё 26 9 часов назад
Четверо белорусов погибли в ДТП в Калужской области
Фото: РИА Новости
Четыре человека с белорусским гражданством погибли при столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.
Все погибшие находились в микроавтобусе, который после столкновения с автомобилем вылетел в кювет. Еще шесть пассажиров автобуса были госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter произошло, когда он разворачивался, а автомобиль Scania ехал в попутном направлении. Отмечается, что автобус ехал по маршруту Брянск-Москва.
Следственный комитет начал расследование ДТП.
Накануне сообщалось, что рейсовый автобус врезался в жилой дом в Москве. В результате произошла утечка газа.
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ДТП , СКР
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