В Москве автомобиль насмерть сбил женщину

Автомобиль насмерть сбил женщину на юге Москвы, она переходила дорогу в неположенном месте, движение транспорта затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Нахимовский проспект, дом 6, в 19:20 автомобиль сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, от полученных травм женщина скончалась на месте», — сказала собеседница агентства.

Водитель с места не скрывался. По факту ДТП проводится проверка. Движение в районе аварии в настоящий момент затруднено.