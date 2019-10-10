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В Москве автомобиль насмерть сбил женщину 

BFM.RU + ещё 6 7 часов назад
В Москве автомобиль насмерть сбил женщину
Фото: РИА Новости
Автомобиль насмерть сбил женщину на юге Москвы, она переходила дорогу в неположенном месте, движение транспорта затруднено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
«Нахимовский проспект, дом 6, в 19:20 автомобиль сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, от полученных травм женщина скончалась на месте», — сказала собеседница агентства.
Водитель с места не скрывался. По факту ДТП проводится проверка. Движение в районе аварии в настоящий момент затруднено.
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ДТП , Автоновости , Бортжурнал
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