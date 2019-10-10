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Трое погибли в автокатастрофе под Калугой 

Калуга 24 10 часов назад
Страшная авария произошла под Калугой
Фото: РИА Новости
Вечером 10 октября на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе грузовик Scania протаранила микроавтобус Mercedes с белорусскими номерами.
Главное управление МЧС России по Калужской области
По информации РЕН ТВ, фургон, выезжая с заправочной станции, пытался развернуться и пересек сплошную полосу. Во время маневра в его бок врезался большегруз. Телеканал сообщает о трех погибших.
Главное управление МЧС России по Калужской области
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, в ликвидации ДТП было задействовано 30 человек и 11 единиц техники. Информация уточняется.
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ДТП , МЧС
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