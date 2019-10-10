Страшная авария произошла под Калугой

Трое погибли в автокатастрофе под Калугой

Вечером 10 октября на трассе М3 «Украина» в Бабынинском районе грузовик Scania протаранила микроавтобус Mercedes с белорусскими номерами.

Главное управление МЧС России по Калужской области

По информации РЕН ТВ, фургон, выезжая с заправочной станции, пытался развернуться и пересек сплошную полосу. Во время маневра в его бок врезался большегруз. Телеканал сообщает о трех погибших.

Главное управление МЧС России по Калужской области

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, в ликвидации ДТП было задействовано 30 человек и 11 единиц техники. Информация уточняется.