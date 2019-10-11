Скорая столкнулась с «Нивой» в Саратове

Скорая помощь опрокинулась в Саратове после столкновения с «Нивой»

Машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу в Саратове опрокинулась на бок в результате столкновения с легковым автомобилем, информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

"По предварительным данным, в 7.30 (6.30 мск) на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная произошло столкновение автомобилей "Нива" и "Газели" скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о пострадавших уточняется", — сказали в пресс-службе.

Из фотографии, предоставленной пресс-службой, следует, что автомобиль скорой помощи после столкновения опрокинулся на бок.