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Скорая помощь опрокинулась в Саратове после столкновения с «Нивой» 

РИА Новости + ещё 6 7 часов назад
Скорая столкнулась с «Нивой» в Саратове
Фото: РИА Новости
Машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу в Саратове опрокинулась на бок в результате столкновения с легковым автомобилем, информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
"По предварительным данным, в 7.30 (6.30 мск) на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная произошло столкновение автомобилей "Нива" и "Газели" скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, информация о пострадавших уточняется", — сказали в пресс-службе.
Из фотографии, предоставленной пресс-службой, следует, что автомобиль скорой помощи после столкновения опрокинулся на бок.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку.
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ДТП , ГИБДД
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