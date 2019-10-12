В Казахстане четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.

По данным пресс-службы, авария произошла в пятницу в двух километрах от города Темиртау.

"По предварительным данным, 66-летний водитель автомашины Volkswagen выехал на полосу встречного движения автодороги "Темиртау — Астана", где совершил столкновение с грузовой автомашиной марки Scania под управлением 28-летнего мужчины", — сообщается в пресс-релизе.

В результате ДТП водитель Volkswagen и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.