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В Казахстане четыре человека погибли в ДТП 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
В Казахстане четыре человека погибли в ДТП
Фото: Sputnik
Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Карагандинской области Казахстана, сообщила пресс-служба областного департамента полиции.
По данным пресс-службы, авария произошла в пятницу в двух километрах от города Темиртау.
"По предварительным данным, 66-летний водитель автомашины Volkswagen выехал на полосу встречного движения автодороги "Темиртау — Астана", где совершил столкновение с грузовой автомашиной марки Scania под управлением 28-летнего мужчины", — сообщается в пресс-релизе.
В результате ДТП водитель Volkswagen и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование.
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ДТП , Volkswagen
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