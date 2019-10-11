На московской «дороге смерти» произошло массовое ДТП 

Телеканал РЕН ТВ выложил на своём сайте видео последствий массовой автомобильной аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте.
На записи, сделанной одним из участников дорожного движения, видны разбитые автомобили, стоящие в крайних левых полосах проезжей части в обоих направлениях. При этом заметно, что две машины получили значительные повреждения.
По данным телеканала, в ДТП попали четыре легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время на месте ЧП работают автоинспекторы, которые перекрыли 2 полосы движения по направлению к центру столицы и 3 полосы в обратную сторону.
Обстоятельства возникновения масштабной автомобильной аварии устанавливаются.
В середине июля, как сообщал «Рамблер», общественники при поддержке водителей попросили российские власти установить на Кутузовском проспекте, именуемом в народе «дорогой смерти», разделительное ограждение. Активисты подсчитали, что за последние четыре года на разных участках дороги погибло 47 человек, ещё 427 получили различные травмы. Одной из причин возникновения смертельных аварий активисты считают отсутствие посередине проезжей части «отбойника». Против инициативы выступили представители Федеральной службы охраны, подчёркивая, что трасса имеет федеральный статус. Именно поэтому, регулированием движения на этом участке занимается не ГИБДД, а ФСО, в компетенцию которой не входит установка разделительного ограждения.