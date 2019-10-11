На московской «дороге смерти» произошло массовое ДТП

Телеканал РЕН ТВ выложил на своём сайте видео последствий массовой автомобильной аварии, произошедшей на Кутузовском проспекте.

На записи, сделанной одним из участников дорожного движения, видны разбитые автомобили, стоящие в крайних левых полосах проезжей части в обоих направлениях. При этом заметно, что две машины получили значительные повреждения.

По данным телеканала, в ДТП попали четыре легковых автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время на месте ЧП работают автоинспекторы , которые перекрыли 2 полосы движения по направлению к центру столицы и 3 полосы в обратную сторону.

Обстоятельства возникновения масштабной автомобильной аварии устанавливаются.