Кто может уехать с места ДТП?

Как известно, оставление места ДТП чревато для водителя лишением прав на срок до 1,5 лет. Однако бывают ситуации, когда все же владельца транспортных средств не накажут. Подобные обстоятельства объяснили в суде, рассмотрев дело об аварии на парковке.

ДТП на парковке. В Ненецком автономном округе произошла спорная ситуация. Автоледи выезжала со стоянки, когда зацепила другой автомобиль. О произошедшем девушка не знала бы, но там находился свидетель, который увидел ситуацию и сообщил о ней нарушительнице. Тем не менее, не увидев повреждений, автоледи уехала.

Свидетель оказался принципиальным, дождался пострадавшего и обо всем сообщил, а с девушкой затем стали разбираться в суде, так как фактически она скрылась с места ДТП.

Доказательства в суде. Автоледи долго пыталась доказать свою невиновность, якобы она не слышала удара и не видела на пострадавшем авто явных признаков столкновения. Однако суд все же нашел доказательств вины нарушительницы: На ее авто обнаружили царапину

На авто пострадавшего было несколько незначительных повреждений

Свидетельские показания Автоледи долго пыталась доказать свою невиновность, якобы она не слышала удара и не видела на пострадавшем авто явных признаков столкновения. Однако суд все же нашел доказательств вины нарушительницы:

В итоге мировой судья принял решение лишить автоледи прав на год, а городской суд с данным постановлением согласился. Тем не менее председатель суда Ненецкого АО посчитал такое решение незаконным. По его мнению, ДТП не может считаться соприкосновение машин, если нет повреждений, свидетельствующих об ущербе.

В данном случае ни сама автоледи, ни пострадавшая сторона не указывают на материальные повреждения или моральный ущерб, доказательств, что царапины были получены именно в результате произошедшей аварии, суд не нашел. В итоге обвинения с девушки были сняты.

Таким образом, авария, при которой нет видимых повреждений одного из автомобилей, не может считаться таковой, а оставление водителем места ДТП не считается незаконным.