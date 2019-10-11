Женщина и подросток погибли под колесами иномарки

Четырнадцатилетний подросток и пожилая женщина получили тяжелые травмы в результате наезда на них автомобиля на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в пятницу в 9.40 на улице Октябрьской революции в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
"По предварительной информации, водитель иномарки проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов — мальчика 2005 года рождения и женщину 1954 года рождения — на пешеходном переходе. Оба пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами", — рассказали агентству в пресс-службе.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД, водитель резко повернул влево, сбил на переходе 14-летнего подростка, столкнулся с трамваем маршрута №3, а затем сбил женщину.
"Водитель, стаж которого составляет 22 года, не может пояснить, по какой причине он это сделал. Он прошел медицинское освидетельствование, трезв. Проводится административное расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего", — рассказал сотрудник ГИБДД.