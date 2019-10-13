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Пятеро погибших: на трассе под Каширой произошло ДТП 

ТК «Звезда» + ещё 12 36 минут назад
Трагедия под Каширой: пятеро погибших
Фото: РИА Новости
Трагический инцидент произошел на 134-м километре федеральной трассы М6 неподалеку от деревни Каменки.
На трассе в Подмосковье произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Находящиеся в одном из них пять человек, среди которых был ребенок, погибли, столкнувшись лоб в лоб со встречной машиной.
Как сообщили «Звезде» в МЧС, трагический инцидент произошел на 134-м километре федеральной трассы М6 неподалеку от деревни Каменки, что в городском округе Кашира. Пострадали в ДТП еще пять человек, среди которых было двое детей.
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