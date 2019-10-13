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Трагедия под Каширой: пятеро погибших 

Рамблер + ещё 30 3 часа назад
Трагедия под Каширой: пятеро погибших
Фото: РИА Новости
В Подмосковье в ДТП погибли пять человек, включая малолетнего ребенка. Водитель «Лады Приоры» неожиданно выехал на встречку и врезался в иномарку, сообщает управление МВД Московской области.
ДТП произошло сегодня около 00.30 на 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в городе Кашира. «Лада Приора» врезалась в «Хендэ Солярис».
«Водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибли пять пассажиров «Лады», в том числе 7-летний ребёнок», — сообщили в полиции.
Водители обеих машин, пассажирка «Хендэ» и две несовершеннолетние девочки, находившиеся в «Приоре», получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на 7 лет.
Для получения прав введут тесты на зависимость
Комментарии
ДТП , Hyundai , Lada , Lada Priora , МВД
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