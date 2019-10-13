Трагедия под Каширой: пятеро погибших

В Подмосковье в ДТП погибли пять человек, включая малолетнего ребенка. Водитель « Лады Приоры» неожиданно выехал на встречку и врезался в иномарку, сообщает управление МВД Московской области.

ДТП произошло сегодня около 00.30 на 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в городе Кашира. «Лада Приора» врезалась в « Хендэ Солярис».

«Водитель отечественной машины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибли пять пассажиров «Лады», в том числе 7-летний ребёнок», — сообщили в полиции.

Водители обеих машин, пассажирка «Хендэ» и две несовершеннолетние девочки, находившиеся в «Приоре», получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание — лишение свободы на 7 лет.