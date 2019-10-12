В Приморье рухнул отремонтированный мост

В Приморье рухнул очередной мост — не выдержал веса грузовика

В Приморском крае 12 октября рухнул очередной мост — провалился под весом грузовика. Известно, что теперь закрыт переход через реку Песчанка на границе Владивостока и Артема, сообщили в паблике dps.control.

«После наводнения его «ремонтировали». Результат ремонта на фото», — отметили очевидцы.

Мост рухнул в тот самый момент, когда по переправе проехал грузовик. Сломался именно деревянный настил. Машина проехала до середины переправы, однако закончить намеченный маршрут водителю не удалось. Одно из колес грузовика провалилось в месте разрушения моста.

Как утверждают местные жители, дорожники лишь недавно привели в порядок мостик, пострадавший во время затопления из-за дождей. О пострадавших не сообщается.