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Видео: грузовик застрял под «мостом глупости» в Мельбурне 

Российская Газета 4 часа назад
Слава легендарного "моста глупости", который, как известно, находится в Санкт-Петербурге и имеет сейчас на своем счету уже 172 застрявших грузовика, не дает покоя другим странам и муниципалитетам. Двухуровневая автомобильная развязка на перекрестке улиц Спенсер и Флиндерс в Мельбурне (Австралия) такой статистикой похвастаться, конечно, не может, но тоже в этом роде знаменита — тут габаритный транспорт застревает с тревожной периодичностью.
На этот раз в переделку попала грузовая платформа для перевозки панелей. С размаху машина влетела под эстакаду и, если бы опомнившийся водитель не нажал на тормоз, то могла бы и перевернуться набок. Извлекали грузовик из ловушки несколько часов, спровоцировав пробку не только для автотранспорта, но и для популярного в городе трамвайного маршрута. Остается только порадоваться, что платформа тогда шла порожняком.
Кстати, в ряде стран, в той же Австралии и США, например, объединения транспортников всерьез озадачились проблемой "мостов глупости" и начали анализировать статистику. Выяснили два основных фактора такого рода ДТП: рассеянность транзитных водителей на незнакомых маршрутах и излишнее их доверие gps-навигаторам.
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ДТП , Видео
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