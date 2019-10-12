Кирпич помешал британцу угнать автомобиль у инвалида

Британец поделился видео с камер наружного наблюдения, которые запечатлели попытку неизвестного угнать его автомобиль.

Мужчина выложил в Сеть видео, на котором угонщик пытается разбить окно автомобиля кирпичом. Однако злоумышленник не добился своей цели: кирпич отскочил от стекла ему в голову. Как пишет the Sun, после этого преступник попытался скрыться с места, однако полиция его поймала.

Владелец автомобиля, передвигающийся в инвалидном кресле, не знал о случившемся до тех пор, пока правоохранители не сообщили ему, что поймали несостоявшегося угонщика.

По словам мужчины, после инцидента на автомобиле остались лишь небольшие царапины.