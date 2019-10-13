Вице-мисс «Краса России» разбилась в ДТП

Мисс «Краса России-2017»Евгения Сметанина находится в тяжелом состоянии после ДТП под Минском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пострадавшей.

«Состояние у меня плохое, в легком трубка, переломано все тело. Меня надо буквально "собрать". Жду ряд операций», — рассказала Сметанина.

Мисс-2017 лежит в РНПЦ травматологии и ортопедии Минска и уже перенесла два хирургических вмешательства. Ей предстоит длительная реабилитация.

ДТП произошло в Борисовском районе Белоруссии еще 5 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. Девушка все это время находилась в тяжелом состоянии и только недавно смогла писать левой рукой и поднимать голову.

4 сентября Сметанина выехала из Москвы в Минск на микроавтобусе Ford. Она торопилась к больной сестре, которая перенесла операцию. За рулем был 20-летний парень. Девушка нашла его на интернет-сервисе поиска попутчиков. Утром 5 сентября автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу тягачом МАН 440.

«Пару раз я вскрикивала от того что он любил маневрировать, а я всю жизнь боялась фур, когда они проезжали рядом! Лобовое столкновение с фурой стало последним, что я видела. Из искореженной машины мое тело доставали неизвестные люди, думали, что уже мертва. На земле я пролежала минут 40 и была в реанимации около 8 часов…» — написала Сметанина.

По ее словам, водитель практически не пострадал. Удар пришелся на сторону пассажира.

«Он абсолютно невредим, а моя сторона сильно пострадала! Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы, пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног!», — написала девушка в инстаграме.

В посольстве РФ в Минске заявили, что знают о ДТП с «Красой России» и находятся на связи со следователями и родственниками пострадавшей. Дипломаты говорят, что Сметаниной предлагали медицинскую транспортировку в Москву, но она отказалась.

Конкурс «Краса России» проводится с 1995 года. Финалистки представляли Россию на конкурсе «Мисс мира» и «Мисс Земля".

Тридцатилетняя уроженка Тамбова Евгения Сметанина побеждала в номинациях „Мисс Очарование“ и „Мисс Огонь“, а также была удостоена титула первой вице-мисс.