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Вице-мисс «Краса России» рассказала о самочувствии после ДТП 

Российская Газета 1 час назад
Уроженка Тамбова и первая вице-мисс «Краса России-2017» 30-летняя Евгения Сметанина написала в соцсетях о своем состоянии после тяжелого ДТП.
— Наконец-то я научилась писать левой рукой и поднимать голову. Пострадали голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча со смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы. Не работают пальцы на правой руке — зажат нерв, сломаны ноги. Меня собирают по кускам и до сих пор не собрали, — сообщила Евгения.
ДТП, в котором пострадала Сметанина, произошло 5 сентября в Борисовском районе Республики Беларусь. Евгения ехала из Москвы в Минск в микроавтобусе Ford, найденном через сервис поиска попутчиков. На рассвете 20-летний водитель Ford пошел на обгон и столкнулся в фурой MAN. По словам девушки, водитель микроавтобуса в аварии не пострадал.
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ДТП , Евгения Сметанина , Ford
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