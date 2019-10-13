Вице-мисс «Краса России» рассказала о самочувствии после ДТП

Уроженка Тамбова и первая вице-мисс «Краса России-2017» 30-летняя Евгения Сметанина написала в соцсетях о своем состоянии после тяжелого ДТП.

— Наконец-то я научилась писать левой рукой и поднимать голову. Пострадали голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча со смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы. Не работают пальцы на правой руке — зажат нерв, сломаны ноги. Меня собирают по кускам и до сих пор не собрали, — сообщила Евгения.