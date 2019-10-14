Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП 

Газета.Ru + ещё 54 6 часов назад
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Фото: depositphotos.com
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Как пишут СМИ, причиной гибели Булакина стало ДТП.
Новость дополняется.
С ДТП в Москве борются новым способом
Газета.Ru: последние новости
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в подмосковной Кашире Пять человек погибли в ДТП на трассе в подмосковной Кашире Автобус врезался в газопровод в Москве Автобус врезался в газопровод в Москве
ДТП , Николай Булакин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
В Перми на пешеходном переходе сбили пятерых детей
Госдума обсудит поправки в закон об ОСАГО
Госдума обсудит поправки в закон об ОСАГО
Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана
Названа причина смертельной аварии с мэром Абакана
Без происшествий: как обезопасят российские дороги
Без происшествий: как обезопасят российские дороги3
Мэр Абакана погиб в ДТП
Мэр Абакана погиб в ДТП5
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
00:23
В Подмосковье у самосвала на ходу отлетели колеса
ДТП
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
00:57
Маск решил продавать Tesla с помощью крика козла
Автоновости Другое
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
01:08
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Автоновости
Авария с грузовиками попала на видео
00:08
Авария с грузовиками попала на видео
ДТП
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
00:37
ЧП под Новгородом: видео с места инцидента
ДТП
В Петербурге автокран упал в реку
00:18
В Петербурге автокран упал в реку
ДТП
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
00:30
«Руки тряслись»: в аптеке рассказали о состоянии Боярского
ДТП
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
00:53
7-летний мальчик устроил ДТП на отцовском BMW
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение