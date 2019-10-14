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Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru
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ещё 54
6 часов назад
Фото:
depositphotos.com
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Погиб мэр Абакана
Николай Булакин
, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Как пишут СМИ, причиной гибели Булакина стало ДТП.
Новость дополняется.
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,
Интерфакс
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