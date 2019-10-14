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Мэр Абакана погиб в ДТП 

Рамблер + ещё 3 54 минуты назад
Мэр Абакана погиб в ДТП
Фото: Говорит Москва
Глава города Абакан погиб в автомобильной аварии, сообщает ИА Хакасия. Чиновник не справился с управлением внедорожника на трассе и съехал в кювет.
По данным агентства, инцидент произошёл в Минусинском районе Красноярского края. Булакин сам находился за рулём джипа Ford Explorer. По предварительной информации, мэр Абакана не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в дерево.
Информацию о трагедии подтвердил глава Хакасии Валентин Коновалов, сообщает «Шанс».
«Мужества и сил родным и близким», — приводит издание его слова соболезнования.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Саратовской области в ДТП погиб депутат Федоровского районного собрания Азамат Душалов. Инцидент произошёл 29 сентября в Энгельсском районе области. В ГИБДД уточнили, что водитель за рулём Toyota Corolla на высокой скорости не справился с управлением автомобиля и съехал с дороги в кювет. В результате машина перевернулась. 42-летний депутат Азара Душалов, который сидел на пассажирском сидении, от полученных травм скончался, водитель и ещё одна пассажирка — 17-летняя девушка госпитализированы.
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Комментарии1
ДТП , Toyota , Ford Explorer , Toyota Corolla , Валентин Коновалов , ГИБДД
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